Unfall auf der A 57 bei Sonsbeck: Auto prallt in Leitplanke

Auto prallt in Leitplanke

Sonsbeck Das Auto ist ein Totalschaden, die Insassen haben Glück gehabt: Alle drei Personen sind nach dem Unfall unverletzt. Der Fahrer hatte die Kontrolle über den Wagen verloren und war in die Leitplanke gefahren.

Das Ganze hat sich nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 20.13 Uhr auf der A 57 in Richtung Niederlande zwischen Sonsbeck und Uedem ereignet. Der Fahrer des Fiat mit Duisburger Kennzeichen verlor auf der nassen Straße die Kontrolle über sein Auto und krachte in die Leitplanke. „Der Fahrer war weder betrunken noch müde. Er ist wahrscheinlich zu schnell gefahren“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Alle drei Insassen blieben unverletzt.