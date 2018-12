Heiligabend bei der Feuerwehr : Weihnachten mit der anderen Familie

Philipp Schäfer (29) musste als Brandmeister der Berufsfeuerwehr Krefeld schon mehrmals an Heiligabend Dienst schieben. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten Philipp Schäfer hat schon mehrere Heiligabende nicht zu Hause verbracht. Denn der Xantener arbeitet bei der Feuerwehr Krefeld.

Heiligabend ist für die meisten Familien hierzulande ein Tag, um zusammen zu kommen. Im Kreise der Liebsten wird gemeinsam gegessen, gefeiert, sich beschenkt, teils auch geweint und gelacht. Diesen besonderen Tag zusammen zu verbringen, gehört einfach zum Weihnachtsfest dazu wie der Baum und die Geschenke. Doch manche müssen auf die festliche Gemeinsamkeit am Heiligen Abend verzichten. Weil sie Dienst am Anderen, an der Gesellschaft verrichten. So wie Krankenschwestern, Ärzte, Polizisten. Oder auch Feuerwehrleute.

Der Xantener Philipp Schäfer ist einer von denen, die wissen, wie es sich anfühlt, Heiligabend nicht bei der Familie zu sein. Denn der 29-jährige ist als Brandmeister und Notfallsanitäter bei der Berufsfeuerwehr Krefeld beschäftigt und hat bereits auf mehrere Weihnachtsfeste im Kreise der Familie verzichten müssen, weil er zum Dienst eingeteilt war. „Ich wusste ja bereits, was auf mich zukommt, als ich mich für diesen Beruf entschieden habe“, sagt Schäfer. Genauso geht es seinen Kameraden auf der Hauptfeuer- und Rettungswache in Krefeld. „Man gewöhnt sich daran. Außerdem ist man ja nicht jedes Jahr an der Reihe. Und wenn, weiß man früh genug im Voraus, dass man eingeteilt ist. Entsprechend kann man seine eigenen Feierlichkeiten zu Hause planen.“

Doch sei es auch für ihn komisch gewesen, Weihnachten nicht bei der Familie sein zu können, als er an Heiligabend das erste Mal das heimische Wohnzimmer mit dem Aufenthaltsraum der Feuerwache tauschen musste. „Aber wir sind auf der Wache ja nicht hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt. Oft schauen die Familien der eingeteilten Kameraden dann mittags noch einmal vorbei. Da kommt dann schon ein wenig so etwas wie familiäre Atmosphäre auf.“



Insgesamt 38 Wehrleute sind auf einer 24-Stunden-Schicht eingeteilt. Morgens um 7.30 Uhr steht die Übergabe durch die Kollegen an, die Fahrzeuge werden geprüft und für die Einsätze des Tages vorbereitet. „Danach machen wir es uns aber schon ein wenig weihnachtlich. Wir schmücken die Räume und gönnen uns ein ausschweifendes Frühstück“, erzählt Schäfer. Im Laufe des Tages treiben dann alle zusammen ein oder zwei Stunden Sport. Und wenn die Alarmglocke schrillt, geht es raus. Wenn nicht, verbringt jeder seine Zeit mit den Aufgaben, die ansonsten zu erledigen sind. Gegen Abend kommen dann alle wieder im Aufenthaltsraum zusammen. „Früher gab es immer ein bestelltes Weihnachtsmenü. Aber inzwischen gibt es einige Hobbyköche unter den Kameraden, die uns dann alle verköstigen. An Heiligabend fällt das Essen dann auch schon etwas festlicher aus als sonst.“

Doch wenn ihre Hilfe gebraucht wird und die Wehrleute ausrücken müssen, steht das Weihnachtsfest erst einmal im Hintergrund. „Man konzentriert sich dann komplett auf seine Aufgaben, schließlich ist das unser Job.“ Und diese professionelle Distanz sei in manchen Fällen auch ganz nützlich. „Manchmal merkt man sehr schnell, ob eine Person wirklich Hilfe benötigt oder nur den Notruf gewählt hat, um an Weihnachten nicht alleine zu sein. Natürlich hat man da ein gewisses Mitgefühl.“ Aber zu nah dürfe man so etwas nicht an sich heran lassen. Sonst könne man nicht abschalten.