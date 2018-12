Sonsbeck lässt Trainer gehen : „Kucze“ geht, SVS sucht Interimscoach

Thomas von Kuczkowski dreht dem SV Sonsbeck den Rücken zu und wird ab dem 1. Januar 2019 das Traineramt des SV Hönnepel/Niedermörmter übernehmen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

SONSBECK Fußball-Landesliga: Sonsbeck steht ohne Trainer da, weil sich Thomas von Kuczkowski am 1. Januar dem SV Hönnepel/Niedermörmter anschließt. Beim Meisterschaftskonkurrenten fängt Guido Lohmann als Sportlicher Leiter an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von René Putjus und Andre Egink

Von Rene Putjus und Andre Egink

Am Freitag ging alles ganz schnell. Trainer Thomas von Kuczkowski wird den Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck zum 1. Januar 2019 verlassen und zum SV Hönnepel/Niedermörmter wechseln. Der 46-Jährige folgt auf „Schorsch“ Mewes, der als Sportlicher Leiter zu Germania Ratingen geht. Freitagnachmittag rief „Kucze“ bei Marc Lemkens, den Vorsitzenden des SVS, an und bat um seine vorzeitige Vertragsauflösung. Der Verein will der Bitte nachkommen. Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen und Lemkens müssen nun einen Interimscoach finden, der die Mannschaft für ein halbes Jahr betreut. Ab der Saison 2019/20 übernimmt Heinrich Losing das Traineramt, der erst vor wenigen Tagen verpflichtet wurde.

Thomas von Kuczkowski, der Anfang dieser Woche noch gesagt hatte, dass er mit dem SVS in die Oberliga aufsteigen wolle, begründete seinen plötzlichen Sinneswandel wie folgt: „Für mich war die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr gegeben.“ Der Coach meinte mit dieser Aussage die Entscheidung des Sonsbecker Fußballvorstands, seinen nach dieser Spielzeit auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Er und Gesthüsen lagen nicht auf einer Wellenlänge.

Gesthüsen meinte: „Heute ging alles ganz schnell. Wir haben Kucze mündlich zugesagt, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen werden. Es macht keinen Sinn, mit einem Trainer weiterzuarbeiten, der unzufrieden ist.“ Heute diskutieren er und Lemkens über die möglichen Kandidaten, die das SVS-Team in der Rückrunde trainieren könnten. Gesthüsen sprach von einer reizvollen Aufgabe: „Es besteht immerhin die Möglichkeit, mit der Mannschaft im Jahr des hundertsten Vereinsbestehens in die Oberliga aufzusteigen.“ Obwohl die Zeit drängt, könne sich die „Entscheidung bis Silvester hinziehen“, so Gesthüsen.

Am Montag dieser Woche hatten von Kuczkowski und Lemkens zusammengesessen – eigentlich um über die Rückrunde zu sprechen. Doch der Coach ließ da schon durchblicken, dass er sich nicht mehr sicher sei, ob er in Sonsbeck den Vertrag erfüllen möchte. Der Trainer bat um Bedenkzeit. Am Freitag gab von Kuczkowski dann bekannt, dass er den SVS nach 14 Monaten verlassen will.

Beim SV Hö./Nie. trifft er auf den Mann, der ihn im Oktober 2017 nach Sonsbeck geholt hatte – Guido Lohmann. Lohmann war beim SVS als Sportlicher Leiter zurückgetreten, bevor von Kuczkowski sein Job begonnen hatte. Ab dem 1. Januar arbeiten sie zusammen beim Landesliga-Konkurrenten. Neu in Hö./Nie ist auch Kato Sürün, der als Teammanager geholt wurde. Lohmann soll als Sportlicher Leiter mithelfen, dass die Club aus Kalkar nicht absteigt.

„Thomas ist ein hochmotivierter und akribischer Trainer, der sich mit enormem zeitlichen und persönlichen Einsatz in die Aufgabe einbringt“, erläuterte Lohmann die Verpflichtung von „Kucze“. „In der laufenden Saison konzentrieren wir uns zunächst auf den Klassenerhalt. Wir werden die Mannschaft für die Rückrunde gezielt verstärken. Wir stehen mit einigen sehr guten Spielern kurz vor der Einigung“, sagte Sürün.

In Sonsbeck könnte es derweil sportlich nicht besser laufen. Das Team überwintert auf dem zweiten Platz. Mit den Neuzugängen Lewis Brempong, Kai Robin Schneider, Jannis Pütz, Maik Noldes und Stephan Schneider kamen fünf Spieler, die allesamt den Sprung in die Stammelf schafften. Garant für den Aufschwung ist auch eine solide und konzentrierte Defensivarbeit. Die Rot-Weißen stellen mit nur 16 Gegentoren in 18 Partien die beste Abwehr der Liga. Nach neun Begegnungen stand hinten die Null. Gesthüsen ordnete die Hinrunde wie folgt sein: „Nach der letzten Saison war nicht damit zu rechnen, dass wir oben mitspielen. Die Jungs zerreißen sich für den Erfolg und sind heiß wie Frittenfett.“