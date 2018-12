Interimscoach hat DFB-Pokal gewonnen: Werner Buttgereit hilft beim SV Sonsbeck aus

SONSBECK Fußball-Landesliga: Der 59-jährige Ex-Profi trainiert den Tabellenzweiten bis zum Saisonende.

Und irgendwie passt es zu diesem Trainerwechsel, dass Buttgereit in Niedermörmter wohnt. Er ist die Übergangslösung bis zum Sommer. Zur neuen Saison wird Heinrich Losing beim SVS an der Seitenlinie stehen. Buttgereit will den Tabellenzweiten der Gruppe 2 in die Oberliga führen. Heiner Gesthüsen, der Sportliche Leiter, freut sich über die schnelle Lösung. „Wir sind sehr froh, dass wir einen erfahrenen Trainer finden konnten, der uns hilft. Der Oberliga-Aufstieg wäre mit ihm für den Verein im Jubiläumsjahr natürlich eine geniale Geschichte.“