Neue Schwartz-Eigentümer: Röchling-Gruppe will in Xanten investieren

Röchling-Gruppe will in Xanten investieren

Xanten Die neuen Schwartz-Eigentümer stellen ihre Pläne für den Kunststoffverarbeiter vor und kündigen an, dass sie wachsen wollen. Weitere Einstellungen sind geplant.

Ein wichtiger Arbeitgeber in Xanten soll weiter wachsen, allerdings unter einem anderen Namen: Die Röchling-Gruppe hat angekündigt, dass sie in den nächsten Jahren einen „größeren sechsstelligen Betrag“ in ihre neue Tochtergesellschaft Schwartz investieren wird. Mit dem Geld solle der Maschinen- und Anlagenpark modernisiert werden, damit der Standort mehr produzieren könne, sagte Röchling-Vorstand Franz Lübbers. Xantens Bürgermeister Thomas Görtz sprach von einem „positiven Zeichen für Standort und Region“.

Mit der Akquisition schließe sein Unternehmen eine Lücke im eigenen Produktangebot, sagte Lübbers weiter. Was die Xantener produzierten, stellten die Mannheimer selbst nicht her. Schwartz sei auf seinem Gebiet Marktführer, in der Vergangenheit habe er deshalb neidisch an den Niederrhein geschaut. „Mit der Akquisition stärken wir unsere Kompetenz im Polyamid-Guss.“ Nun könne die Röchling-Gruppe ihren Kunden „das gesamte Produktportfolio anbieten“ und dadurch den Markt weiter erschließen. „Wir wollen mit Schwartz weiter wachsen.“ Entsprechend könne die Zahl der Mitarbeiter steigen.