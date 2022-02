Propsteigemeinde Xanten : Neuer Pfarreirat setzt Schwerpunkte

Der Dom in Xanten (Archiv). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten Das Laiengremium der Propsteigemeinde in Xanten hat die Themen für die laufende Wahlperiode besprochen. Es ging um die Sprache im Gottesdienst, geistliche Nahrung und digitale Formate.

Der neu zusammengesetzte Pfarreirat der Propsteigemeinde in Xanten hat in einer Video-Sitzung über die Schwerpunktsetzung der Arbeit des Gremiums in der laufenden Wahlperiode beraten.