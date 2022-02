Leichtathletik : Silber-Rennen über 200 Meter 

Xanten Anna-Lena Berninger vom TuS Xanten ist bei den NRW-Meisterschaften Zweite in der U-20-Klasse geworden. Sie knackte zudem die Norm für die nationalen Titelkämpfe.

Nachdem Anna-Lena Berninger in der Düsseldorfer Leichtathletik-Halle im Arena-Sportpark den Zielstrich überquert hatte, streckte sie beide Fäuste in die Höhe. Die Sprinterin des TuS Xanten war bei den NRW-Meisterschaften über 200 Meter der U20-Jugend im zweiten Zeitendlauf auf der Außenbahn ein wahrer Coup gelungen. Berninger hatte dieses Rennen mit einer bärenstarken Zeit gewonnen und sich in der Gesamtwertung Platz zwei gesichtet. Mit 25,30 Sekunden holte sie sich nicht nur die Silbermedaille, sondern unterbot auch die Norm für die „Deutschen“ am 19./20. Februar in Sindelfingen. „Anna-Lena ist gerannt wie ein Wirbelwind. Und ich bin überzeugt, dass sie noch schneller laufen kann“, kommentierte Trainer Werner Speckert ihre Leistung.