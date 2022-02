Gastbeitrag von Propst Stefan Notz : Es braucht Machtkontrolle in der Kirche

Info

Hintergrund In seinem Gastbeitrag geht Propst Stefan Notz auf die aktuellen Entwicklungen in der katholischen Kirche ein. Im Januar ist von einer Anwaltskanzlei ein neues Gutachten zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum München und Freising vorgelegt worden. Darin erheben Betroffene schwere Vorwürfe. Die Gutachter bescheinigen außerdem Joseph Ratzinger (dem emeritierten Papst Benedikt XVI.) in vier Fällen zwischen 1977 und 1982 Führungsversagen im Umgang mit Missbrauchstätern sowie fehlende Sorge für die Geschädigten. In einem Fall hat Ratzinger aus Sicht der Gutachter offenbar auch falsche Angaben gemacht. Ebenfalls im Januar outeten sich 125 Priester und andere Beschäftigte der katholischen Kirche als queer und forderten eine Reform des Arbeitsrechts. Denn in der katholischen Kirche kann es einen den Job kosten, wenn man sich zu einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft bekennt. Queer ist ein Sammelbegriff für Menschen, die nicht heterosexuell sind sowie für Personen, deren geschlechtliche Identität nicht mit gesellschaftlichen Vorstellungen übereinstimmt.⇥KNA/wer

Zur Person Stefan Notz wurde 1961 in Kevelaer-Winnekendonk geboren. Seine erste Stelle als Kaplan trat er 1990 in der Pfarrei St. Nikomedes in Steinfurt-Borghorst an. 2002 wurde er Pfarrer in der Hörsteler Pfarrei St. Kalixtus, 2007 in St. Reinhildis in Hörstel. Im Jahr 2015 wechselte er als Pfarrverwalter nach Kleve-Kellen in die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit und nach Kleve-Rindern in die Pfarrei St. Willibrord. Seit Frühjahr 2020 ist er Propst der Pfarrei St. Viktor in Xanten und seit November 2021 auch Dechant im Dekanat Xanten.⇥wer