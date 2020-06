Katholische Kirche : Pfarrer Honermann zieht nach Xanten

Pfarrer Klaus Honermann verlässt Schermbeck Ende Juni 2020 und wechselt nach Xanten Foto: Bistum Münster/Katja Boksteen

Schermbeck/Xanten Pfarrer Klaus Honermann verabschiedet sich am Samstag nach 13 Jahren von seiner Gemeinde St. Ludgerus in Schermbeck. Seinen Ruhestand verbringt er in Xanten, wo er auch die Propsteigemeinde St. Viktor unterstützen will.

Klaus Honermann ist bisher leitender Pfarrer der katholischen Pfarrei St. Ludgerus in Schermbeck, scheidet aber Ende des Monats aus und zieht dann nach Xanten, um dort seinen Ruhestand zu verbringen. Trotzdem wird er weiterhin für Gottesdienste in der ganzen Region zur Verfügung stehen, wie das Bistum Münster mitteilte. Pfarrer Honermann wird damit künftig auch die Propsteigemeinde St. Viktor in Xanten unterstützen, zumal Kaplan Christoph Potowski nach Kirchhellen wechselt und dort Pfarrer wird. Mit einem neuen Kaplan (Priester in der Ausbildungszeit) rechnet die Propsteigemeinde nicht. „Die nüchterne Wirklichkeit der fehlenden Berufungen zum priesterlichen Dienst im Bistum Münster spüren wir nun konkret“, hatte sie mitgeteilt. Im Sommer soll dagegen ein Priester der Weltkirche das Seelsorgeteam von Propst Stefan Notz ergänzen. Die Personalstärke vom Sommer 2019, also von vor Pater Jeremias’ Weggang, wird dann aber noch nicht wieder erreicht.

(RP)