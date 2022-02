Bauarbeiten in Xanten : Stadt sperrt Parkplatz P3 in der Innenstadt

Xanten Der öffentliche Parkplatz Nummer drei in der Xantener Innenstadt kann vorerst nicht benutzt werden. Wegen der geplanten Bauarbeiten auf der Gasthausstraße ist er gesperrt worden.

In Xanten ist der öffentliche Parkplatz Nummer Drei an der Straße De Beyer bis auf Weiteres von der Stadt gesperrt worden. Wie das Ordnungsamt und der städtische Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) am Dienstag auf Anfrage mitteilten, wird die Fläche für die anstehenden Bauarbeiten auf der daneben liegenden Gasthausstraße benötigt. Am Mittwoch standen und lagen dort Baufahrzeuge und Materialien. Den Angaben zufolge kann die Sperrung bis zu drei Monate andauern. Der gebührenfreie Parkplatz liegt direkt in der Innenstadt. Etwa 40 Fahrzeuge können dort abgestellt werden.