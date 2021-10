Kirchengemeinde St. Maria Magdalena : Pfarreirat in Sonsbeck wird größer – viele wollen Kirche gestalten

Sonsbeck Auch die Gemeinde St. Maria Magdalena Sonsbeck wählt am Sonntag, 7. November, ihre Leitungsgremien. Ein Wahlwerbevideo stellt die Kandidaten vor.

Nach dem Leitspruch „Weil uns Kirche nicht egal ist“ ruft auch die Kirchengemeinde St. Maria Magdalena Sonsbeck alle Gemeindeglieder bis Sonntag, 7. November, zur Wahl eines neuen Pfarreirats und Kirchenvorstands auf. Die Briefwahlunterlagen seien bereits an alle Katholiken in Sonsbeck, Labbeck und Hamb verteilt worden. Um die Kandidatinnen und Kandidaten besser kennenzulernen, hat die Gemeinde aber auch einen rund fünfminütigen Wahlwerbefilm gedreht, der auf ihrer Homepage sowie auf Youtube zu sehen ist.

Dort stellen sich die Freiwilligen mit ihrem Alter, Beruf sowie einem Statement vor, warum sie die Arbeit in der Kirchengemeinde mitgestalten möchten. In persönlichen Aussagen erzählen sie, wie sehr ihnen die Kirche vor Ort am Herzen liege. Weitere Infos zu den Wahlmodalitäten gibt es außerdem in einer Pfarrbrief-Sonderausgabe.

„Wir schätzen uns glücklich, dass wir zwölf Menschen gewinnen konnten, die Verantwortung in der Gemeinde übernehmen und mit ihrem Engagement das Leben der Pfarre entscheidend beeinflussen wollen“, sagt Pastor Günter Hoebertz. Eine besondere Chance liege darin, dass alle Altersgruppen zur Wahl stünden, Frauen und Männer – gegen den Trend, dass Kirche in den Ehrenämtern immer weiblicher wird. Außerdem könne aufgrund der hohen Zahl der zur Wahl stehenden Personen die Mitgliederzahl des Pfarreirats von acht auf zehn erhöht werden. Das erleichtere dem Leitungsgremium die Arbeit für ein lebendiges Gemeindeleben, so Hoebertz. Jetzt gelte es für die Gemeindeglieder, ihre Kreuze zu setzen und die Wahlbriefe per Post abzusenden oder direkt in den Briefkasten am Pfarrhaus einzuwerfen.