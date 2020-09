Mobilitätskonzept für Xanten : Stadt bittet Bürger um Anregungen für bessere Rad- und Fußwege

Die Sonsbecker Straße in Xanten (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Stadt Xanten arbeitet an einem neuen Mobilitätskonzept. Darin sollen die Anregungen und Wünsche der Bürgern einfließen. Die Verwaltung plant deshalb einen Spaziergang und eine Radtour durch die Stadt.

Die Stadt Xanten lädt die Bürger dazu ein, Anregungen für eine Verbesserung von Rad- und Fußwegen in Xanten zu geben. Die Verwaltung plant dafür am Samstag, 10. Oktober, einen Spaziergang und eine Radtour. Während der beiden Veranstaltungen werden die Teilnehmer ihre Meinung, ihre Ideen und Wünsche zu bestimmten Stellen im Rad- und Fußwegenetz vortragen können. Die Anregungen sollen in das Mobilitätskonzept für Xanten einfließen.