Spitzenposition für Sonsbeck : Darum ist die kleinste Kommune beim Stadtradeln ganz groß

Sonsbeck Bei den insgesamt geradelten Kilometern kann Sonsbeck mit den großen Kommunen wie Wesel oder Moers nicht mithalten. Und doch belegt die Gemeinde beim Mobilitätswettbewerb Spitzenpositionen. Wir erklären warum.

Zugegeben, bei der Gesamtleistung der geradelten Kilometer liegen andere vorn. Mit bislang 30.360 Kilometern (Stand: Dienstag 4.30 Uhr) scheint Sonsbeck auf Platz zehn eher abgeschlagen. An der Spitze liegt ganz klar Wesel mit mehr als 150.000 Kilometern. Dahinter kommen Moers mit knapp 103.000, Hamminkeln mit etwas mehr als 91.000 und Voerde mit fast 79.000 Kilometern. Aber: Bedenkt man, dass Sonsbeck die kreisweit kleinste Kommune ist, offenbart die relative Wertung – also die geradelten Kilometer pro Einwohner – ein ganz anderes Bild. Plötzlich liegt Sonsbeck an der Spitzenposition. Pro Einwohner gehen derzeit 3,54 Kilometer aufs Stadtradel-Konto. Hamminkeln zieht mit 3,42 Kilometern pro Einwohner nach, Wesel und Voerde liegen deutlich dahinter, mit 2,40 beziehungsweise 2,18 Kilometern pro Einwohner.