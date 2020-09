Entlastung für Angehörige : Timms eröffnen Tagespflege in Xanten

Xanten An der Sonsbecker Straße in Xanten ist eine neue Tagespflege eröffnet worden. 15 Plätze hat der Pflegedienst Timms geschaffen. Die Mitarbeiter bieten ihren Gästen Ausflüge, Spielnachmittage, Gymnastik und Bastelaktivitäten.

Eine Frau ruft glücklich: „Bingo!“ Die anderen freuen sich mit ihr und applaudieren, dann spielen alle weiter, und die nächsten Zahlen werden genannt. Bald hat wieder jemand eine Reihe gefüllt – es sind sogar zwei Reihen. „Doppel-Bingo!“, ruft die Gewinnern. So vergeht die Zeit, der Vormittag ist schon fast vorbei, das Mittagessen kommt bald. Es herrscht gute Laune an der Sonsbecker Straße 57.

Sie bringen viel Erfahrung mit. Ihr ambulanter Pflegedienst ist 1991 in Xanten gegründet worden. Aus ihrem Arbeitsalltag wissen Timms, wie groß die Nachfrage nach Plätzen in der Tagespflege ist. Das Angebot an Einrichtungen habe den Bedarf in der Region nicht decken können, deshalb hätten sie selbst eine Tagespflege aufgebaut, sagt Egbert Timm. Für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörigen gebe es mehrere Vorteile, sagt er. Die Pflegebedürftigen säßen nicht mehr allein in ihrer Wohnung, sondern könnten mit anderen Menschen etwas erleben und Zeit verbringen. „Hier sind schon Freundschaften entstanden“, sagt Anja Timm. „Die Gäste sitzen zusammen und klönen, das ist schön anzuschauen.“