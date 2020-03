Verkehrsplanung in Xanten : Online-Befragung zum Mobilitätskonzept startet

Verkehrsplanung in Xanten

Xanten Xantener können über eine interaktive Ideen-Karte Verbesserungsvorschläge für die städtische Verkehrsplanung angeben.

Da auch die Arbeit in der Stadtverwaltung durch die Corona-Pandemie stark beeinflusst ist, muss derzeit besonders abgewogen werden, welche Projekte in welcher Form weitergeführt werden können. Hinsichtlich des in Bearbeitung befindlichen Mobilitätskonzeptes stellt sich die Situation wie folgt dar: