Tönisvorst : „Moderate“ Bebauung für ehemaliges Kasernengelände geplant

Tönisvorst Ein Bürgerantrag regt den Ankauf und die Aufforstung einer gut 58.000 Quadratmeter großen Fläche auf dem Areal der ehemaligen Kaserne an. Die Politik hat allerdings andere Pläne.

Erneut stand der Bürgerantrag zu Ankauf und Aufforstung des ehemaligen Kasernengeländes auf der Tagesordnung in einer Ausschuss-Sitzung in Tönisvorst. Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtplanung und Infrastruktur hatten den Antrag im März in den Liegenschaftsausschuss gegeben. Es geht um eine gut 58.000 Quadratmeter große, unbebaute Fläche am Stockweg auf der Stadtgrenze zum Forstwald. Viele Bürger wünschen sich, dass die Stadt das Grundstück von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) kauft und aufforstet.