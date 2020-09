250 Euro pro Monat : Xanten schlägt Stipendium für Firmengründer vor

Xanten Die FDP hat für Xanten ein Gründerzentrum vorgeschlagen. Die Verwaltung spricht sich dagegen aus, sie regt dagegen eine andere Unterstützung für Firmengründer an: einen monatlichen Zuschuss über ein Jahr.

Die Verwaltung der Stadt Xanten spricht sich für ein Gründerstipendium aus. Firmengründer sollen von der Kommune finanziell unterstützt werden, damit sie sich besser auf den Aufbau ihres Unternehmens konzentrieren können. Die Verwaltung schlägt dafür einen Betrag von 250 Euro pro Monat und Stipendiat vor, die Unterstützung soll für ein Jahr gewährt werden. Insgesamt will sie bis zu vier Stipendien an Existenzgründer vergeben. Ausschlusskriterien sind zunächst nicht vorgesehen, die Förderung ist aber für Vollzeitgründer gedacht. Die Verwaltung rechnet mit jährlichen Kosten von insgesamt 12.000 Euro. Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am 6. Oktober über diesen Vorschlag.