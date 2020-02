Bürgerdialog in Xanten : So wollen Bürger das Klima schützen

Etwa 80 Einwohner diskutierten mit Lisa Maria Heider, Niklas Franke und Bürgermeister Thomas Görtz. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Vertreter der Verwaltung diskutierten mit Einwohnern über Windräder in der Stadt, eine Steuer auf Plastikbecher und Eltern-Taxis.

Es war eine Premiere, und sie war gut besucht: Die Verwaltung hatte für Dienstagabend zu einem Bürger-Dialog in die Mensa des Gymnasiums eingeladen, um mit Xantenern über den Klimaschutz in der Stadt zu sprechen. Etwa 80 Einwohner kamen. Es gab auch kritische Stimmen: Ein Mann sagte, er werde weiter sein Diesel-Auto fahren, was könne Deutschland allein schon ausrichten? Aber die meisten, die sich zu Wort meldeten, forderten mehr Anstrengungen für den Klimaschutz und machten dafür Vorschläge. Eine Auswahl.

Keine Heizstrahler In der Außen-Gastronomie werden sie eingesetzt, damit Gäste auch bei kaltem Wetter auf der Terrasse oder im Biergarten sitzen können. Kritiker sehen darin eine Energieverschwendung. Ein Bürger forderte ein Verbot. Gas- und strombetriebene Heizpilze sind in Xanten verboten, aber Gastronomen dürfen „kompakte strombetriebene Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler“ nutzen.

Info Klimaschutzkonzept der Stadt Xanten Umsetzung Der Rat beschloss 2018 ein Klimaschutzkonzept. Das Ziel ist es, weniger Energie zu verbrauchen und weniger CO2 auszustoßen. Dafür wurde Lisa Maria Heider im Herbst 2019 als Klimaschutzmanagerin eingestellt. 2020 sollen die ersten Maßnahmen realisiert werden.

Weniger Plastikmüll Eine Frau schlug vor, dass ein „Ohne Plastik“-Stammtisch gegründet wird wie in Rheinberg. Dort sprechen die Teilnehmer darüber, wie sie im Alltag mit weniger Kunststoff auskommen. Ein Mann regte an, dass Xanten eine Steuer auf Einweggeschirr erhebe, so wie es der Stadtrat von Tübingen beschlossen hat. Dort sollen Händler künftig 50 Cent auf Einwegverpackungen und Einweggeschirr bezahlen, wenn sie Gerichte und Getränke darin verkaufen. „Warum kann Xanten das nicht auch?“, fragte der Einwohner.

Weniger Papierverbrauch Ein Mann fragte, ob die Verwaltung in ihren Druckern und Kopierern Öko-Papier verwende. Ja, sagte der Technische Beigeordnete Niklas Franke. Aber das werde noch einmal geprüft. Die Stadt denke auch schon einen Schritt weiter: In einigen Jahren wolle sie auf Papier möglichst verzichten. Auch deshalb wolle sie die Digitalisierung vorantreiben, um viele Verwaltungsaufgaben elektronisch zu erledigen.

Ein Mosaik mit Vorschlägen zum Klimaschutz: Die Bürger haben ihre Ideen auf Zetteln aufgeschrieben. Foto: RP/Markus Werning

Erneuerbare Energien Auf vielen öffentlichen Gebäuden sind Solaranlagen. Ein Einwohner fragte, warum die Stadt nicht auch an Windkraft denke. Es sei schon geprüft worden, ob und wo in Xanten Windräder aufgestellt werden könnten, sagte Franke. Dabei sei herausgekommen, dass im Stadtgebiet kaum Standorte infrage kämen – weil Flächen unter Naturschutz stünden oder weil es zum Beispiel baurechtliche Beschränkungen durch die Nato-Luftraumüberwachungsstation in Uedem gebe. Ein Mann schlug daraufhin kleine Windkraftanlagen vor, die auf Häusern installiert werden. Die Verwaltung werde das prüfen, sagte Franke.

Mehr Bäume Mehrere Bürger sprachen sich für mehr Bäume in Xanten aus, zum Beispiel auf freien Flächen im Stadtgebiet. Bäume speichern Kohlenstoffdioxid (CO 2 ), entziehen der Atmosphäre das Gas, tragen also zum Klimaschutz bei. Diskutiert wurde auch über Bürger-Patenschaften für Grünanlagen und die Pflege des Kurparks. Ein Anwohner kritisierte, dass die Stauden im Park zurückgeschnitten worden seien. Insekten bräuchten die Pflanzen. Der Dienstleistungsbetrieb (DBX) bemühe sich um eine möglichst naturnahe Pflege, versicherte Niklas Franke. Aber es gehe auch darum, die Grünanlagen langfristig zu pflegen, und die Stauden müssten nun einmal im Jahr zurückgeschnitten werden.

Weniger Autoverkehr Eine Einwohnerin sprach sich für eine möglichst autofreie Innenstadt aus. Im Stadtrat ist über die Sperrung von Straßen in der City schon gesprochen worden. Die Politik hat die Verwaltung beauftragt, ein Mobilitätskonzept zu entwickeln. Darin soll es auch darum gehen, wie sich ein Teil des Autoverkehrs auf andere Verkehrsformen wie Fahrrad oder Bus verlagern oder ganz vermeiden lässt.

Autofreier Tag Auf Antrag zweier Einwohnerinnen hatte der Rat beschlossen, dass es in Xanten einen autofreien Sonntag geben soll. Die Vorbereitungen laufen, wie Klimaschutzmanagerin Lisa Maria Heider sagte. Bürgermeister Thomas Görtz regte außerdem einen autofreien Werktag vor den Schulen an. An diesem Tag solle kein Kind mit dem Auto gebracht werden, sondern zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus zum Unterricht kommen. Denn vor den Schulen herrsche morgens ein Verkehrschaos. Zwar habe auch er am Dienstag seinen Sohn mit dem Auto zur Schule gebracht – aber nur, weil es gehagelt habe. Und er habe in einer Whatsapp-Eltern-Gruppe vorher gefragt, wen er mitnehmen könne. „Ich hatte dann vier Kinder im Auto.“