Regeln für Abrechnung und Stundung : So will Xanten die Anliegerbeiträge regeln

Die Kalkarer Straße wird gerade im Auftrag von Straßen NRW saniert. Dafür werden keine Ausbaubeiträge fällig. Die Stadt lässt zusätzlich die Straßenbeleuchtung erneuern. An den Kosten der neuen Laternen werden die Anlieger beteiligt. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die NRW-Landesregierung hat Änderungen bei den Straßenausbaubeiträgen beschlossen. Xanten will diese nun umsetzen. Die Politik berät über die weitere Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen und mögliche Zahlungserleichterungen.

Die Politik in Xanten wird in dieser und in der nächsten Woche beraten und entscheiden, wie die Stadt die Anlieger künftig an Straßenausbaukosten beteiligt. Die Landesregierung hatte die rechtliche Grundlage dafür geändert. Die Verwaltung hat aus diesen Vorgaben einen Vorschlag erarbeitet. Der Hauptausschuss berät am Mittwoch darüber. Am 6. Oktober soll der Stadtrat die Regelung für die Ausbaubeiträge in Xanten beschließen. Wir erklären, was geplant ist.

Ausgangslage In NRW können die Grundstückseigentümer an den Kosten beteiligt werden, wenn die Straße vor ihrem Haus erneuert oder verbessert wird. Das ist im NRW-Kommunalabgabengesetz geregelt. Viele Bürger fühlen sich von den Forderungen finanziell überfordert. Der Bund der Steuerzahler fordert die Abschaffung dieser Straßenausbaubeiträge und sammelte mehr als 460.000 Unterschriften dafür, auch Parteien und Wählergemeinschaften – unter anderem in Xanten – sind für die Abschaffung. Die schwarz-gelbe Landesregierung räumte ein, dass es durch die Beiträge zu hohen finanziellen Belastungen kommen kann. Sie hält dennoch an den Beiträgen fest, beschloss aber Ende 2019 einige Änderungen, die am 1. Januar 2020 in Kraft getreten sind. Die Anlieger werden dadurch entlastet. Die Kommunen müssen aber weiter Ausbaubeiträge erheben. Es bestehe ein Sollgebot im Sinne einer Erhebungspflicht, erklärt das NRW-Ministerium für Kommunales.

Info Darum befasst sich der Stadtrat mit dem Thema Zuständigkeit Die Regelung der Anliegerbeiträge liege originär in der Zuständigkeit des städtischen Dienstleistungsbetriebs (DBX), erklärt die Verwaltung. Aber wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Themas soll die Entscheidung vom Rat der Stadt Xanten getroffen werden.

Änderungen Die Landesregierung hat ein Förderprogramm über jährlich 65 Millionen Euro aufgelegt. Kommunen sollen daraus Geld bekommen, damit Anlieger künftig nur noch die Hälfte der bisherigen Beiträge bezahlen müssen. So sollen zum Beispiel nur noch 40 statt bisher 50 bis 80 Prozent der Kosten einer Anliegerstraße auf die Grundstückseigentümer umgelegt werden. Bei Haupterschließungsstraßen sollen es 30 statt bisher bis zu 60 Prozent sein. Zweite wichtige Änderung: Im Kommunalabgabengesetz ist der Paragraf 8a eingeführt worden. Demnach hat die Kommune ein Gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen – „zur Erhöhung der Transparenz“, wie das NRW-Ministerium für Kommunales erklärt. Die Stadt oder Gemeinde muss auch eine verbindliche Anliegerversammlung durchführen, um den Grundstückseigentümern „die rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten vorzustellen“, schreibt das Gesetz vor. Außerdem muss die Kommune dem Anlieger auf Antrag eine Stundung des Beitrags einräumen. Im Falle einer Ratenzahlung und Stundung soll der Zinssatz von bisher sechs Prozent gesenkt werden (er soll aber mindestens ein Prozent betragen).

Umsetzung Wegen der Corona-Pandemie hatte die Stadt Xanten die Beitragserhebung im März ausgesetzt. Es wurden deshalb keine Beitragsbescheide versandt, es erfolgten auch keine Mahnungen rückständiger Beträge. Die Verwaltung schlägt nun vor, dass der Stadtrat jetzt diesen Beschluss zur Aussetzung der Beitragserhebung wieder aufhebt. Hintergrund sind die Förderrichtlinien: Bis Ende des Jahres können Straßenbaumaßnahmen noch gefördert werden, die seit dem 1. Januar 2018 durchgeführt worden sind. Dann müssen die Anlieger nur die Hälfte der bisherigen Anliegerbeiträge zahlen. Um die Förderung zu bekommen, muss noch kein Gemeindliches Straßen- und Wegekonzept vorliegen. Die Verwaltung bereitet es vor. Es werde aber nicht vor Frühjahr 2021 beschlossen, erklärt die Stadt in den Unterlagen für den Stadtrat. Durch das Straßen- und Wegekonzept sollen die Bürger künftig sehen können, welche Straßenausbaumaßnahmen in nächster Zeit geplant sind. Sollte der Stadtrat dem Vorschlag der Verwaltung zustimmen, ist eine kurzfristige Abrechnung für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung an der Kalkarer Straße und an der Gindericher Straße vorgesehen.