Beispiel aus Xanten : Wo kostenlose Corona-Tests möglich sind

Nachdem der Abstrich in der Nase genommen wurde, wird er in einem Röhrchen mit einer Extraktionslösung vermischt. Anschließend wird die Extraktionslösung in die Testkassette geträufelt. Im Sichtfenster wird angezeigt, ob der Test einwandfrei durchgeführt wurde – und ob er positiv ist, dann erscheint ein zweiter Strich. Foto: RP/Markus Werning

Xanten/Kreis Wesel In NRW hat nun jeder Bürger Anspruch auf einen kostenfreien Schnelltest in der Woche. Der Kreis arbeitet an der Umsetzung und auch an einer Übersicht, wo das möglich ist. In Xanten bietet zum Beispiel die Hirsch-Apotheke die PoC-Tests an.

Maximilian Dyckmans öffnet die Verpackung, nimmt das Wattestäbchen heraus und schiebt es tief in meine Nase. Es ist ein unangenehmes Gefühl, aber es muss sein, weil da hinten die meisten Viren sitzen – wenn sie denn da sind. Dann steckt der Apotheker das Stäbchen in ein Röhrchen mit einer Flüssigkeit, rührt einige Zeit darin herum und tröpfelt die Flüssigkeit auf den Teststreifen. Nun muss ich etwa 15 Minuten warten, bis das Ergebnis vorliegt. Dyckmans bietet an, dass er mir den negativen Befund bescheinigt – falls ich ein solches Schriftstück brauche, um eine der Corona-Lockerungen in Anspruch zu nehmen. Eine Rechnung bekomme ich aber nicht, denn der Corona-Test ist kostenlos. Das ist neu.

Die Hirsch-Apotheke hat Menschen auch schon in den vergangenen Wochen getestet, aber zum Selbstzahlerpreis von zuletzt knapp 19 Euro. Jetzt müssen die Patienten für den Antigen-Schnelltest nichts mehr bezahlen. NRW hat am Montag eine Allgemeinverfügung erlassen und darin geregelt, dass Ärzte, Apotheker und bestimmte Testzentren diese PoC-Tests kostenlos anbieten können. Die Kosten, die ihnen dadurch entstehen, zum Beispiel für Material und Personal, sollen ihnen nach den Regelungen der Bundestestverordnung erstattet werden. Die Abrechnung läuft über die Kassenärztliche Vereinigung.

Info Kreis arbeitet an Liste mit Teststellen Wer darf sich testen lassen? Jeder hat mindestens einmal pro Woche Anspruch auf einen kostenlosen PoC-Antigentest, erklärt die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO). Voraussetzung: Man muss nachweisen, dass man seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland hat. Wo kann man sich testen lassen? Wie die KVNO erklärt, können die kostenlosen Schnelltests grundsätzlich von folgenden Stellen angeboten werden: Ärzten, Apothekern und bestimmten Testzentren. Eine Pflicht bestehe aber nicht, erklärt die KVNO und empfiehlt, dass Patienten ihren Hausarzt erst fragen, bevor sie die Praxis aufsuchen. Der Kreis Wesel kündigte an, dass er eine Liste der Teststellen veröffentlichen wird. Am Dienstag nannte er zunächst zwei Adressen für kostenlose Schnelltests: die DRK-Testzentren in Dinslaken und in Kamp-Lintfort. Wie werden Tests verrechnet? Die Abrechnung läuft über die Kassenärztliche Vereinigung (KV). Unmut gab es über die Höhe, die die Teststellen bekommen sollen. Die Sachkostenvergütung für den Poc-Antigentest sollte von bisher neun auf sechs Euro je Test gesenkt werden. Das entspreche nicht dem Marktpreis, kritisiert die KV.

In der Hirsch-Apotheke laufen die Tests zusätzlich zum normalen Betrieb. Dyckmans ließ sich dafür schulen und hat einen abgetrennten Bereich eingerichtet, ein Hygienekonzept aufgestellt und alle erforderlichen Unterlagen beim Kreis eingereicht, um die Tests auch kostenlos anbieten zu dürfen – dafür habe er offiziell durch das Gesundheitsamt beauftragt werden müssen, berichtet der Apotheker. Innerhalb einer Stunde sei am Freitag die positive Antwort gekommen. Warum er diese Tests anbietet? Weil es notwendig sei, sagt er. „Wir, die Apotheker, ein Heilberuf, wollen unseren Teil dazu beitragen, die Pandemie zu bekämpfen.“ Neben den Impfungen sind die Tests ein Mittel, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Deswegen werden sie nun kostenlos angeboten. Die neue Corona-Schutzverordnung für NRW macht zum Beispiel von einem negativen Ergebnis abhängig, ob jemand einen Termin in einem Kosmetikstudio wahrnehmen kann.

Mit dem Schnelltest lasse sich klären, ob jemand am Tag der Testung infiziert und auch infektiös sei, also andere anstecken könne, erklärt Dyckmans. Um getestet zu werden, dürfen die Patienten keine Symptome haben, sonst werden sie direkt zum Arzt geschickt – das werden sie auch, wenn das Ergebnis positiv ausfallen sollte. Dann wird der Befund mit einem PCR-Test überprüft. Dafür wird ein Abstrich genommen, der im Labor untersucht wird.