Fußball-Landesliga : Auch Torhüter Hüpen bleibt dem SV Sonsbeck treu

Keeper Stefan Hüpen hat sich als letzter Spieler aus dem aktuellen Kader entschieden, beim SVS zu bleiben. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Teamkollegen haben sich in einem Video an den Schlussmann gewandt, um ihn zum Bleiben zu bewegen. Das hat geklappt. Somit verlässt am Saisonende nur ein Spieler die Rot-Weißen.