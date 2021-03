Streit um Förderantrag des Tennisclub Xanten : KSB-Chef Gustav Hensel will am Fürstenberg schlichten

Gustav Hensel, Vorsitzender des KSB Wesel, bietet seine Unterstützung an. Foto: Putjus

Xanten Die Differenzen zwischen Tennisclub und Stadtsportverband sind noch nicht ausgeräumt. Gustav Hensel möchte deshalb am Mittwoch vermitteln.

Christof Schneiderat und Heinrich Gundlach liegen im Clinch. Der eine vertritt die Interessen des Tennisclub Xanten (TCX), der andere soll sich als Vorsitzender des Stadtsportverbands (SSV) für die Belange der Vereine in Xanten einsetzen. An eine zielführende Lösung der Unstimmigkeiten zwischen den zwei Funktionären war bisher nicht zu denken. Auslöser des Konflikts ist der Antrag des TCX fürs Landesförderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“. Der Club bemängelt die zeitliche Verzögerung, der SSV verweist auf unvollständige Unterlagen. Am Mittwoch trifft sich Schneiderat mit dem engeren Vorstand des Kreissportbunds (KSB) Wesel um Gustav Hensel an der Tennisanlage am Fürstenberg. KSB-Chef Hensel möchte nicht nur Schlichter sein, sondern wird erneut seine Unterstützung anbieten. Und er möchte sich vor Ort umschauen, um weitere Verzögerungen bei der späteren Priorisierung des Förderprojekts zu vermeiden.

300.000 Euro stehen den Xantener Sportvereinen aus dem Fördertopf zur Verfügung. Vier Clubs haben Interesse angemeldet, vollständige Anträge wurden noch nicht eingereicht. Die Gründe sind unterschiedlich. Gustav Hensel weiß, woran es hakt. Bereits vor rund eineinhalb Jahren hatte sich der damalige Vorsitzende des SSV Xanten, Helmut Reis, an ihn gewandt und um Hilfe gebeten. Es ging vor allem um die Förderrichtlinien. Hensel bot Reis zudem damals an, dass der KSB die Priorisierung der Projekte übernehmen könne. „Dafür muss der SSV dem Landessportverband schriftlich mitteilen, dass er dem KSB die Aufgabe überträgt“, weiß Hensel. Dies sei nicht passiert.

Der neue Vorstand des SSV, der seit November 2020 im Amt ist, werde aber seine Aufgaben wahrnehmen, auch weil der Landesportbund auf die Kenntnisse vor Ort setzt, sagt Gundlach. Hensel werde den SSV dabei unterstützen. Weil Gundlach zudem Vorsitzender des TuS Xanten ist, bietet er eine Angriffsfläche. Das Fürstenberg-Stadion soll modernisiert werden. So hatte Schneiderat ihm in diesem Zusammenhang vorgeworfen, er würde als TuS-Vorsitzender nicht objektiv sein. Für Gundlach sind die „Unterstellungen nicht haltbar“. Denn: Der TuS Xanten und auch Viktoria Birten erfüllen derzeit nicht die Förderbedingungen für dieses Programm. Der TCX möchte Fördermittel für die Sanierung des Parkplatzes abrufen. Bislang sei der Förderantrag aber unvollständig, damit sei es nicht möglich gewesen, die Unterlagen an die Staatskanzlei zu schicken, sagt Hensel. Bis heute liege weder ein Kostenvoranschlag einer Fachfirma noch ein bewilligter Bauantrag der Stadt für die Maßnahme vor.

Ebenfalls auf Geld aus dem Programm hofft der Reiterverein Xanten. Der hat aber derzeit keinen funktionierenden Vorstand. Viktoria Birten erhält zwischenzeitlich Fördergeld aus einem andern Topf, weiß Hensel. Und auch ein Teil der Sanierungskosten im Fürstenberg-Stadion kämen aus einem anderen Topf, merkt Gundlach an.

Das Programm „Moderne Sportstätten 2022“ zielt auf die Modernisierung/Sanierung von Sportstätten ab, die sich im Eigentum von Sportvereinen befinden beziehungsweise gepachtet (mindestens zehn Jahre) oder langfristig gemietet sind.

In Sonsbeck und Hünxe hat der Kreissportbund Wesel die Verantwortung übernommen, da es dort keine Gemeindesportverbände gibt. Dort sind Fördergelder bereits bewilligt worden. In Hamminkeln, Dinslaken sowie Neukirchen-Vluyn war der KSB unterstützend tätig. Auch in den Kommunen haben Vereine schon Geld bekommen, weil dort die Anträge vollständig vorlagen.