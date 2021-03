Seniorenausschuss Birten : Gemeinsam durch die schwierige Corona-Zeit

Xanten Wegen der Corona-Pandemie fallen viele Veranstaltungen aus. Um den Kontakt untereinander nicht zu verlieren, hat sich der Seniorenausschuss Birten in den vergangenen Monaten mehrere Alternativen überlegt.

Seit dem Gründungsjahr hat es viele personelle Änderungen in der Besetzung dieses Ausschusses gegeben. Viele Mitglieder haben Jahrzehnte lang gute Arbeit geleistet. Helmut Reis, eines der Gründungsmitglieder, hat seinen Abschied vom Seniorenausschuss erst nach 46 Jahren engagierter Tätigkeit im vergangenen Jahr bekanntgegeben und wurde daraufhin von Bürgermeister Thomas Görtz für seine ehrenamtliche Arbeit im karnevalistischen Bereich geehrt. Reis durfte sich im Rathaus in das Goldene Buch der Karnevalisten Xanten eintragen.

Mit einem attraktiven Jahresprogramm, zu dem ein karnevalistischer Nachmittag an Altweiber, ein Tagesausflug im Frühjahr und eine Weihnachtsfeier im Dezember gehören, bereichert der Seniorenausschuss das Gemeindeleben in einem erfreulichen Maß. Neben Birgit Reis als Kassiererin und Ansprechpartnerin sowie Brigitte Greeven als Pressesprecherin wird das Programm im Kollektiv von Birgit Reinders, Franziska Greeven, Anne Angenendt, Heike Ingensiep und Ramona Greeven gestaltet. „Mittlerweile gehören unsere drei Tanzmariechen Katharina Ingensiep, Franziska Greeven und Jasmin Reis mit zur Stammbesetzung“, erweitert Ansprechpartnerin Birgit Reis den Kreis der Ausschussmitglieder.

Die letzte planmäßige Veranstaltung, zu der der Ausschuss im vergangenen Jahr einladen konnte, war der karnevalistische Nachmittag. „Wir konnten dieses schöne Event mit knapp 100 Gästen im Restaurant Zum Amphitheater feiern“, blickt Reis ein wenig sehnsüchtig zurück. Um den Kontakt zu den Mitbürgern nicht zu verlieren, hatten die Damen sich in den vergangenen Monaten so einiges einfallen lassen. So wurden Atemschutzmasken im Mai und Juni verteilt, Nikolaustüten überbracht und Karnevalsgrüße per Postkarte verschickt. „Wir möchten unseren Senioren und Seniorinnen zeigen, dass wir weiterhin für sie da sein wollen“, erklärt Reis.