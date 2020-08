Corona-Pandemie : 15 Mitglieder der Xantener Grünen sind in Quarantäne

Xanten Nach einer Versammlung der Xantener Grünen müssen mehrere Mitglieder vorsichtshalber in Quarantäne bleiben. Einer der Anwesenden ist nachträglich positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Ein großer Teil der Xantener Grünen kann im Moment im Kommunalwahlkampf nicht öffentlich auftreten, weil er in Quarantäne bleiben muss. Es handelt sich um 15 Mitglieder, die an einer Versammlung des Ortsverbandes in der vergangenen Woche teilgenommen haben. Im Nachhinein ist bei einem der Beteiligten das Coronavirus nachgewiesen worden. Zwar seien weitere Mitglieder bisher nicht positiv getestet worden, sagte Vorstandssprecherin Irmy Schwarzer am Dienstag. Es habe auch niemand Symptome. Trotzdem müssten 15 Teilnehmer der Versammlung vorsichtshalber in Quarantäne bleiben. Sie selbst sei an diesem Tag nicht dabei gewesen. Deshalb sei sie nicht betroffen.