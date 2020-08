Kommentar zur Wahlempfehlung der Grünen : Schwarz-grünes Bündnis ist eine Vorentscheidung

Meinung Die Vereinbarung von CDU und Grünen in Xanten ist ein Erfolg für beide Seiten. Die Christdemokraten profitieren von der Zusammenarbeit noch etwas mehr: Die Unterstützung der Grünen für eine Wiederwahl von Bürgermeister Thomas Görtz ist eine Vorentscheidung.

Mit der Vereinbarung ist CDU und Grünen ein Coup gelungen. Das war aus mehreren Gründen möglich: In beiden Parteien haben die Personen an der Spitze gewechselt, außerdem setzt sich die CDU heute stärker für Umwelt und Klima ein als vor Jahren, was den Grünen gefallen dürfte; diese wiederum haben an Bedeutung gewonnen, wodurch sie als Partner attraktiver geworden sind. Daher sind Bündnisse möglich, die früher unwahrscheinlich waren.