Sommer in Xanten : Heiße Tage und hitzige Gemüter am Südseestrand

Heiße Tage und hitzige Gemüter am Südseestrand

Sommer in Xanten

Hitze am Südseestrand: Nur 4000 Gäste durften ins Naturbad. Viele taten sich trotzdem schwer, die Corona-Schutzregeln einzuhalten. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Am Wochenende war das Naturbad Xantener Südsee ausgebucht. Allerdings ließen viele Gäste die Einsicht in die Corona-Schutzregeln vermissen. Es herrschte eine aggressive Stimmung. Mitarbeiter wurden beschimpft.

Tropische Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke haben das Team des Freitzeitzentrums (FZX) am Wochenende massiv ins Schwitzen gebracht. Auch und vor allem, weil die Sonne die Gemüter vieler Gäste spürbar erhitzt hatte. „Es herrschte über weite Strecken eine recht aggressive Stimmung“, sagte FZX-Geschäftsführer Wilfried Meyer. „Es tut mir leid, dass meine Leute so gefordert worden sind, weil bei vielen Gästen die Einsicht in die Regeln, die Corona allen abverlangt, schlichtweg nicht vorhanden war.“