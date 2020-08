„Bewegen hilft“ : Sonsbecks Bürgermeister pumpt für den guten Zweck

Sonsbeck Sonsbecks Bürgermeister Heiko Schmidt will für jede Liegestütze, die er an einem Tag schafft, einen Euro an die Charity-Aktion „Bewegen hilft“ spenden. Nach einer Chemo- und Strahlentherapie muss er sich die Kraft dafür aber erst einmal wieder antrainieren.

Deshalb fängt er klein an. Am Dienstag nimmt er sich zunächst zehn Liegestütze vor, und bis zum Ende von „Bewegen hilft“ in diesem Jahr am 22. August will er jeden Tag zehn mehr machen. Am Schluss könnten es um die 150 sein, verteilt über den ganzen Tag. So viel Geld will er dann spenden. Der Auftakt ist vielversprechend: Schmidt schafft dreimal so viele Liegestütze als die zehn, die er sich vorgenommen hatte. „Ich fühle mich gut“, sagt er nach dem Training.