Kommunalwahl in Xanten : Grüne empfehlen ihren Anhängern die Wiederwahl von Bürgermeister Görtz

Xanten Die CDU und die Grünen haben in Xanten eine Zusammenarbeit im nächsten Stadtrat vereinbart. Dazu gehört auch, dass die Grünen eine Wahlempfehlung für Bürgermeister Thomas Görtz (CDU) aussprechen.

Die Grünen unterstützen die Kandidatur von Bürgermeister Thomas Görtz in Xanten und empfehlen ihren Anhängern die Wahl des CDU-Bürgermeisterkandidaten bei der Kommunalwahl. Das teilten Vertreter beider Parteien am Dienstag mit. Görtz habe in der Vergangenheit überparteilich agiert und in der Umweltpolitik mehrere Projekte auf den Weg gebracht, sagte Irmy Schwarzer, Vorstandsprecherin der Grünen. „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Herrn Görtz unsere grüne Politik voranbringen können.“