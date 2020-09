Infektionsketten-Nachverfolgung : Zwei Schulen in Wuppertal wegen Corona-Infektionen geschlossen

Zwei Schulen in Wuppertal wegen Corona-Infektionen geschlossen

Wuppertal Bis Mittwoch soll der Unterricht in zwei Wuppertaler Schulen ausfallen. Betroffen sind die Gesamtschule Barmen und die Grundschule Mercklinghausstraße mit insgesamt 1800 Schülern und 150 Lehrern.

Nach mehreren Corona-Infektionen sind eine Gesamtschule und eine Grundschule in Wuppertal vorsorglich geschlossen worden. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, fällt der Präsenzunterricht bis Mittwoch aus. An beiden Schulen wurden je drei Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.