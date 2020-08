Vermisstenanzeige geht viral : Bahnhofskater Micki aus Wuppertal-Vohwinkel ist verschwunden

Wuppertal Aufregung in Wuppertal-Vohwinkel: Der Kater Micki, dort besser bekannt als „Bahnhofskater“, ist seit Samstag verschwunden. Das Tier ist für seine Schlafpausen und Streicheleinheiten am Gleis bekannt.

Micki ist ein Britisch Kurzhaar, kastriert, hat rotes Fell mit weißen Flecken an der Brust und den Pfoten. Besondere Merkmale sind eine Verletzung an den Ohren sowie ein abgebrochener Zahn.

Micki wurde zuletzt am Samstag an der Bahnstraße in Wuppertal gesehen. Wie es in der Vermisstenanzeige heißt, könnte er „unbemerkt in einen Zug gestiegen sein“. Normalerweise halte sich der Kater viel am Bahnhof Vohwinkel auf und sei daher auch sehr bekannt.