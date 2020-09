Informationsabend in der Mettmanner Stadthalle : Gesamtschule: Elternbefragung muss rasch erfolgen

Informationsabend in der Mettmanner Stadthalle

In der Stadthalle fand eine erste Informationsveranstaltung für Eltern zum Thema Gesamtschule statt, am 14. September folgt eine weitere. Foto: Stadt Mettmann

Mettmann Referenten verweisen bei der Informationsveranstaltung in der Stadthalle auf einen engen Zeitplan. „Das Interesse zur Gestaltung der Schullandschaft ist auf keinen Fall gering, wir erhalten dazu regelmäßig Rückmeldungen von Eltern“, heißt es bei der Bürgerinitiative „Gesamtschule für Mettmann“.

(tws) Auftakt der Eltern-Informationsveranstaltung zum Thema Gesamtschule: Gut 45 Interessierte nahmen den ersten Termin in der Stadthalle wahr, um sich über eine mögliche Gesamtschule in Mettmann zu informieren und Fragen zu stellen.

Erläutert wurde insbesondere, dass die Elternbefragung noch in diesem Monat erfolgen muss. Dieser enge Zeitplan ist erforderlich, weil Anfang November dem Rat der Stadt die Vorlage zur Beschlussfassung vorgelegt werden muss, die letztendlich Voraussetzung ist, damit der Antrag auf Einrichtung einer Gesamtschule in Mettmann dann Ende November bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt werden kann. Ansonsten würde sich der Prozess um ein weiteres Jahr verzögern, betonten Referenten.

Am 14. September findet zum Thema Gesamtschule eine weitere Eltern-Informationsveranstaltung in der Stadthalle statt, bevor die betroffenen Eltern von Kindern der Klassen 3 und 4 dann vom 21. bis 25. September an der Elternbefragung teilnehmen können.