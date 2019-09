Vor dem Rathaus : Kirmes mit familiärer Atmosphäre

Wülfrath Der Rummel in Wülfrath bietet Attraktionen für Groß und Klein. Fahrgeschäfte und Stände öffnen am Montag noch einmal.

Je näher man dem Rathaus kommt, desto intensiver riecht es nach Zuckerwatte, gebrannten Mandeln und Bratwurst. Laute Musik heizt die Stimmung auf den Fahrgeschäften an – es ist Kirmes in der Stadt. Es gab Samstagmittag Regenschauer, gegen 16 Uhr kam aber sogar die Sonne wieder raus. „Freitag war es einfach sensationell. Voll, tolles Wetter und vor allem eine sehr harmonische, entspannte Stimmung“, erzählt Kirmesbürgermeister Axel Paul, während er Bier zapft. „Es ist alles toll gelaufen, und das von den Schaustellern bezahlte und von Frithjof Kuhlmann gezündete Feuerwerk war wohl das schönste, was wir hier je hatten.“ 18 Minuten lang konnten die Kirmesbesucher das bunte Spektakel am Himmel bewundern.