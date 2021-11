Advent in Schwalmtal : Familiäre Stimmung beim ersten „Adventszauber“

Schwalmtal Im Innenhof des Pfarrheims konnten die Besucher beim ersten Lüttelforster Adventszauber weihnachtliche Produkte der Aussteller bestaunen — und selbst kreativ werden.

Am Samstag fand die neue Veranstaltung zum ersten Mal statt und begeisterte die Besucher mit einer vielfältigen Auswahl an allerlei handgemachten Produkten. Die Familie Boers aus Schwalmtal-Leloh bot beispielsweise Dekoration aus Holz an, bei Michaela Budde-Schulz aus Mönchengladbach fand man außergewöhnliche Upcycling-Produkte. Die Initiatoren waren froh, dass der Markt überhaupt stattfinden konnte, wenn auch unter der 2G-Regelung, die in dem abgegrenzten Hof gut kontrolliert werden konnte. „Unser besonderer Dank gilt Ulla van Kempen-Schafhausen, Birgit Kimmel und Eva Miazek-Kuschner, die die gesamte Organisation mit großem Engagement übernommen haben", lobte Bonsels. Auch die Schützenbrüderschaft und der hiesige Breitensportverein Apollo 11 habe mit dem Aufbau des Marktes und ihrer Hilfe vor Ort zum Erfolg beigetragen.