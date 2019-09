Hegering in Wülfrath : Schüler lernen spielerisch den Wald kennen

Wülfrath Bei den Waldjugendspielen wird Grundschülern der Lebensraum mit seinen Bewohnern näher gebracht.

Die sogenannten „Waldjugendspiele“ sind ein außerschulisches Angebot, dass mittlerweile seit sechs Jahren vom Hegering Wülfrath organisiert wird. In einer Waldsafari sollen die Kinder in Kleingruppen die heimische Flora und Fauna kennenlernen. Dazu hatten die Wülfrather Jäger rund um den Schlupkothener Bruch 15 Lernstationen aufgebaut. Dort galt es unter anderem Geschicklichkeitsaufgaben und Wissensfragen zu bewältigen. Beim Zapfenlauf beispielsweise mussten die Grundschüler Tannenzapfen balancieren. Möglichst viele davon mussten sicher in einen Korb gebracht werden und das auf Zeit. Am Ende lockten kleine Preise. In einer Fühlkiste mussten die Teilnehmer ertasten, was der Wald so hergibt, wie Pflanzen, Waldfrüchte, Geweih.