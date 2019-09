Teilhabechancengesetz : Jobs statt Arbeitslosigkeit finanzieren

Wülfrath Das Teilhabechancengesetz ermöglicht Langzeitarbeitslosen einen erfolgreichen Weg zurück in den Beruf.

Es ist noch gar nicht lange her, da sah die Zukunft für den gelernten Gas-Wasser-Installateur alles andere als rosig aus. „Ich habe 20 Jahre in meinem Beruf gearbeitet, dann hatte ich einen schweren Bandscheibenvorfall“, erinnert sich der Velberter. „Danach habe ich eine Umschulung zum IT-Systemelektroniker gemacht, aber schlicht keinen Job gefunden.“ Viele Jahre ist das jetzt her, bis er im Juni 2018 das Angebot bekam, eine Qualifizierungsmaßnahme zum Hausmeister zu machen. „Das hat mich sehr gefreut und dann im März habe ich dieses Angebot bekommen, fest und unbefristet bei der E.D.B. angestellt zu werden. Ich bin unglaublich glücklich darüber, nach all den Jahren in der Arbeitslosigkeit.“