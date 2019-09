Kirmes in Wülfrath : Vor dem Rathaus ist vier Tage lang Rummel

Eröffnung Kirmes in Wülfrath Kirmes-Bürgermeister Axel Paul gönnt sich eine Zuckerwatte. Er freute sich über das gute Wetter bei der Eröffnung Zur Kirmeseröffnung am Freitag um 14 Uhr war natürlich noch nicht allzuviel Betrieb. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath (isf) Mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeisterin Claudia Panke ist die Kirmes am Freitagmittag auf dem Rathausplatz gestartet. Vier Tage lang gibt es für die Besucher ein volles Programm.

Zu den Attraktionen zählen ein Autoscooter, der Big-Wave, der Musik-Express und ein Kinderkarussell. Am Freitagabend gibt es um 22 Uhr ein großes Feuerwerk. An allen Tagen beginnt sie um 14 Uhr, am Wochenende endet sie um 22 Uhr, am letzten Kirmestag um 21 Uhr. Am Montag ist Familientag, das bedeutet, die Preise sind reduziert. Im Vorfeld hatte Kirmesbürgermeister Axel Paul (Foto) bereits Gutscheine verteilt, um insbesondere Familien anzulocken.