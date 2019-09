Wülfrath : Neuer Chef der Wohnungsbaugesellschaft

Wülfrath Bei der Stadttochter möchte Simon Strecker neue Projekte entwickeln. Das Thema Bauen ist nur ein Aspekt.

Projekte Das größte ist derzeit an der Halfmannstraße, wo in zwei Bauabschnitten 45 Wohnungen entstehen.

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbh wurde am 6. Juli 1925 in Wülfrath mit dem Ziel gegründet, minderbemittelten Familien oder Personen, die in Wülfrath wohnen, gesunde und zweckmäßig eingerichtete Wohnungen in eigens erbauten oder angekauften Häusern zu günstigen Preisen zu beschaffen.

Simon Strecker ist in Wiesbaden aufgewachsen, studierte dort Bauingenieurswesen und arbeitete dann achte Jahre lang im Landratsamt des Main-Taunus-Kreises, zuerst in der Revision als Technischer Prüfer, später als Projektleiter im Amt für Schulbau und Gebäudewirtschaft. Dann entschloss er sich, vom öffentlichen Dienst in die freie Wirtschaft zu gehen: 2008 begann er beim Baukonzern Hochtief in Essen. 2016 folgte ein Wechsel zum Wohnungsunternehmen Vonovia, 2018 übernahm er beim Projektentwickler Pareto die Technische Leitung. Doch die Stellenausschreibung in Wülfrath habe ihn einfach gereizt, erklärte Strecker seinen erneuten Wechsel nach Wülfrath. „Ich habe nicht vor, hier wieder so schnell zu gehen“, erklärt er und lacht.