Engmaschiges Netz zur Kindesbetreuung in Wülfrath : Wülfrath stärkt Familien den Rücken

INFO

Geschichte 2008 ins Leben gerufen, fand jetzt das 50. Netzwerktreffen der „Frühen Hilfen“ statt. Akteure aus dem Rathaus mit Familienzentren, Kreisgesundheitsamt, Schwangerschaftsberatung, Kinderärzten und der Beratungsstelle Kinder und Jugendliche der BDA arbeiten hier gemeinsam.

Termin Am 28. März findet die nächste Familienmesse im Rathaus statt.

Erfolge Meilenstein nicht nur für Wülfrath, sondern gleich bundesweit war die Aktion „Kleine Füße“, in der in allen Kitas Kinderfüße vermessen wurden. Aber auch der Begrüßungsrucksack ging bereits 2000 Mal an junge Eltern.