75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz : Zeitzeuge spricht im Gymnasium

Wülfrath Wilfried Josef Klein war Vorsitzender Richter im Prozess gegen Gottfried Weise, den „Wilhelm Tell von Auschwitz“.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Norbert Koep sowie Wilfried Keiluweit war er Richter am Schwurgericht in Wuppertal und führte den Prozess gegen den so genannten „Schlächter von Ausschwitz“. So wurde SS-Unterscharführer Gottfried Weise bezeichnet, der im KZ Auschwitz-Birkenau mordete. Die Richter verurteilten ihn in fünf Fällen besonders grausamen Mordes zu lebenslanger Haft. Er hatte unter anderem einen zehnjährigen Jungen gezwungen sich eine Konservendose auf den Kopf zu stellen und hatte Schießübungen – obwohl durch eine Kriegsverletzung auf einem Auge blind – auf diese Konserve gemacht und das Kind dabei erschossen.