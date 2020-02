Nachwuchs-Förderung : 3D-Druck neu in Gemeinschaftslehrwerkstatt

Wülfrath/Niederberg (köh/von) Zum ersten Wirtschaftsfrühstück 2020 lud die Schlüsselregion ihre Mitglieder in die Gemeinschaftslehrwerkstatt der Industrie (GLW) ein. Knapp 100 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit zu Austausch und Information.

Schließlich sorgt die GLW in Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben auch in Wülfrath seit 1938 für gut ausgebildeten Fachkräfte-Nachwuchs. „Die Auszubildenden aus den Firmen verbringen ihr erstes Lehrjahr bei uns, bevor sie im zweiten und dritten Lehrjahr in die Firmen gehen. Für die Prüfungsvorbereitung und die Prüfungen selbst kommen sie dann später noch einmal zurück“, erklärt Geschäftsführer Volker Knipping die Vorgehensweise: Aber auch Umschulungen und Weiterbildungen, zum Beispiel in CNC- und Federtechnik, finden in der GLW statt.