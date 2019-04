Service: Großer Andrang bei der Familienmesse

Wülfrath Väter mit Kinderwagen, Eltern mit Kindern an der Hand und schwangere Frauen bevölkerten am Samstag das Wülfrather Rathaus.

23 Akteure informierten, berieten und beantworteten Fragen. „Wir haben dieses Mal den Schwerpunkt auf werdende Eltern gelegt“, berichtete Bärbel Habermann. „Es ist uns wichtig, die Eltern so früh wie möglich zu erreichen.“ So konnten sich werdende Eltern nicht nur bei Hebammen informieren, sondern auch an den Ständen der beiden Geburtskliniken, die für Wülfrath zuständig sind. Das Helios-Klinikum Niederberg in Velbert stellte seine Elternschule vor.