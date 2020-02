Die Lage nach dem Sturm : Mettmann bleibt von Orkan verschont

Weil abgebrochene Äste aus den sturmgeschüttelten Bäumen entfernt werden müssen, bleibt der Stadtwald vorerst gesperrt. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Stadtparks und Friedhöfe sind vorerst gesperrt. Abfuhrtermine der Müllabfuhr wurden um je einen Tag verschoben.

Das Sturmtief hat den Meistereien des Landesbetriebs Straßen NRW vor allem in der Nacht zum Montag viel Arbeit beschert. Und auch seit dem Morgen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter im Einsatz, um unpassierbare Straßen zu sperren oder Sturmschäden zu beseitigen.

„Unsere Meistereien hatten mit Blick auf den angekündigten Sturm ihre Verkehrssicherungsbereitschaften verstärkt. Eine Entscheidung, die sich ausgezahlt hat“, sagte Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin von Straßen NRW. „Dort, wo die starken Böen Schäden angerichtet hatten, konnten wir so schnell reagieren“, betonte sie.

Info Der Sturm und seine direkten Auswirkungen Einsatz Zusammen mit dem Bauhof der Stadt Mettmann befanden sich Montag 37 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie fünf Mitarbeiter das Bauhofs auf der Hauptfeuerwache. Zusammen bildeten sie eine Sitzbereitschaft. Verbot Wegen der Gefahrenlage sind Parkanlagen wie Stadtwald und Combergpark gesperrt. Das gilt ebenso für die städtischen Friedhofsanlagen Goethestraße, Lindenheide und Obschwarzbach.

Die Umweltwarnung ist aufgehoben, erklärte Thomas Lekies aus dem Büro des Bürgermeisters. „Orkan ‚Sabine’ hat Mettmann einigermaßen verschont“, resümiert er das Sturmtief. Lediglich einen Einsatz hat die Feuerwehr absolvieren müssen, oder wie es ein Feuerwehrmann lapidar postete, es sei „zum Glück tote Hose“. Aber obwohl die Stadt „glimpflich davon gekommen ist“, gab es wegen der Böen mit bis zu 140 km/h Einschränkungen und Schließungen.

Aus Sicherheitsgründen fiel beispielsweise die Müllabfuhr am Montag aus. Wer seine Tonnen dem eigentlichen Abfuhrkalender entsprechend bereits an den Straßenrand gestellt hatte, musste die Abfallbehälter wieder zurückzustellen und sichern. Die Abfuhrtermine rücken um jeweils einen Tag nach hinten, also etwa von Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch und so weiter, teilt die Verwaltung mit.

Zur Sicherheit bleiben auch Parks und Friedhöfe vorerst geschlossen. „Aufgrund der Gefahrenlage werden mit sofortiger Wirkung die städtischen Parkanlagen, insbesondere Stadtwald und Combergpark, gesperrt. Dies gilt ebenso für die städtischen Friedhofsanlagen Goethestraße, Lindenheide und Obschwarzbach“, heißt es aus dem Bürgermeisteramt. Diese Vorsichtsvorkehrungen werden getroffen, um eventuell locker hängende Äste oder ganze Bäume, die umzufallen drohen, sichern zu können.

Konnten sich Schulkinder am Montag über außerplanmäßiges Schulfrei freuen, stellte ein Notbetrieb die Betreuung der Allerjüngsten in allen städtischen Kindertagesstätten sicher. Am Dienstag findet aber wieder regulärer der Unterricht statt, informiert die Stadt. Dies betreffe die Herrenhauser Schule, Otfried-Preußler-Schule, Astrid-Lindgren-Schule, GGS Am Neandertal, die katholische Grundschule sowie Heinrich-Heine-Gymnasium, Konrad-Heresbach-Gymnasium und Carl-Fuhlrott-Realschule. Auch alle fünf städtischen Kindertageseinrichtungen sind am Dienstag wieder geöffnet.

Ebenfalls keine sturmbedingten Einsätze gab es für die Erkrather Feuerwehr. Mehr zu tun hatten die Kollegen aus Düsseldorf. Sie mussten am Montagmorgen gegen 7 Uhr die Rothenbergstraße in Unterbach sperren, weil dort mehrere Bäume die Straße blockierten. Die Aufräumarbeiten zogen sich bis zum Mittag. Wie Erkraths Stadtverwaltung mitteilt, findet der Schulunterricht ab Dienstag wieder regulär statt. Da der Sturm offiziell erst am Mittwoch vollständig abebben soll, liege es im Ermessen der Eltern, die Kinder zur Schule zu schicken. Noch nicht entschieden ist, wann die seit Montag gesperrten Sportplätze wieder freigegeben werden. Die Friedhöfe sind wieder geöffnet, dort gab es keine groben Schäden. Loses Astwerk werde so schnell wie möglich von den Friedhofsgärtnern entfernt.

Blieb Montag unpassierbar: Die Rothenbergstraße in Erkrath Richtung Unterbacher See wurde gesperrt. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)