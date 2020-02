Wülfraths virtuelle Welten : Wülfrath baut digitale Nachbarschaft aus

Wülfrath Das Projekt sensibilisiert und trainiert Ehrenamtliche, Vereinsmitglieder sowie Bürgerinnen für die Nutzung des Internets.

„Das ist mit Abstand die größte Eröffnungsveranstaltung bisher, und das will was heißen, denn es ist schon die vierunddreißigste“, staunte Projektleiter Henning Baden, der extra aus Berlin angereist war. Die große Zahl von rund 60 Teilnehmern ist wohl den Wülfrather Landfrauen zu verdanken, die für den DsiN als lokaler Partner fugieren. Gemeinsam mit dem Frauennetzwerk Wülfrath um Gudula Kohn hatten die Landfrauen die Idee entwickelt und sich in Berlin beworben. „Im September erst hatten wir unser Frauennetzwerk-Treffen, und heute sind wir schon DiNa-Treff“, erklärte Gudula Kohn voller Stolz; „Ich bin überwältigt, dass es tatsächlich so großen Anklang findet“. In den DiNa-Treffs bietet der DsiN Schulungen vor Ort für Vereine, Initiativen und freiwillig engagierte Bürger zu Fragen der effektiven Präsentation, Datenschutz und Sicherheit im Netz an.