Netzwerk: Familienmesse stärkt junge Eltern

Wülfrath Im Wülfrather Rathaus informieren in diesem Jahr auch zwei Geburtskliniken sowie Hebammen.

Am Samstag, 30. März, veranstaltet die Stadt einen Infotag für werdende Eltern und Eltern mit Kindern von null bis zwei Jahre im Wülfrather Rathaus. Von 10 bis 13 Uhr können sich die Besucher auf der unteren Ebene des Rathauses zu Themen wie Schwangerschaft und Geburt, Baby- und Kleinkindzeit, Kinderbetreuung, gesunde Snacks, Zahngesundheit und Schnuller beraten lassen. Auch für den Nachwuchs gibt es ein abwechslungsreiches Programm.

Die Familienmesse ist ein Angebot des Netzwerkes Frühe Hilfen für Familien in Wülfrath. Stolz sind die Organisatoren der mittlerweile 12. Familienmesse, dass in diesem Jahr zwei Geburtskliniken, das Evangelische Krankenhaus Mettmann (EVK) und die Helios Kliniken Velbert, vertreten sind. „Ein Bereich für werdende Mütter fehlte bislang“, erklärt Gudula Kohn, Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen. Ergänzt wird dieser Bereich durch zwei freiberufliche Hebammen, die die Frauen in der Zeit der Schwangerschaft und des Wochenbetts betreuen.