Generation 60plus in Wülfrath eine Stimme geben : Noch immer kein neuer Seniorenrat in Sicht

Noch immer kein neuer Seniorenrat in Sicht

Generation 60plus in Wülfrath eine Stimme geben

Wülfrath Schwierig gestaltet sich offensichtlich die Reaktivierung des alten Gremiums. Zum Stand der Dinge.

Dem demografischen Wandel geschuldet, wird das Durchschnittsalter in der Kalkstadt immer höher. Um die Belange der Golden Ager, wie die Generation60 plus euphemistisch genannt wird, gut in Planungen der Stadt berücksichtigen zu können, unternehmen Sozialamtsleiter Mike Flohr und Andreas Seidler, Vorsitzender des Ausschusses für Gesellschaft und Soziales, einiges, einen sogenannten Seniorenrat wiederzubeleben.