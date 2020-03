Corona-Krise in Wülfrath : Lhoist in Kurzarbeit

Das Unternehmen spricht von einem „drastischen Auftragsrückgang“. Daher müssen Lhoist-Beschäftigte in Kurzarbeit gehen (Symbolfoto vom Steinbruch in Wülfrath). Foto: Dirk Neubauer

Wülfrath Die Details werden den Beschäftigten in den kommenden Wochen noch mitgeteilt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(arue) Die Lhoist Germany I Rheinkalk GmbH hat am Montag, 30. März, ihre Belegschaft darüber informiert, dass das Unternehmen Kurzarbeit einführt. Welche Werke und Abteilungen betroffen sind und in welchem Umfang die Maßnahme umgesetzt wird, werde in den kommenden Wochen detailliert ausgearbeitet und den Beschäftigten mitgeteilt. „Wir müssen diesen Schritt gehen, um wirtschaftlich weiter bestehen zu können.“ erklärte Dr. Philipp Niemann, Geschäftsführer von Lhoist Germany, gemeinsam mit dem Betriebsrat.

Einerseits beliefere das Unternehmen systemrelevante Industrien – zum Beispiel Kraft- und Wasserwerke – mit Kalkprodukten. Gleichzeitig aber reduzierten viele Großkunden, überwiegend aus der Stahlindustrie, ihre Produktion, was absehbar zu einem drastischen Auftragsrückgang in den nächsten Wochen führen werde. „Doch auch in der Phase der Kurzarbeit werden die Produktion und Kundenversorgung sichergestellt“, sagt Niemann.