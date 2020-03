Praxen bleiben auch in Mettmann geöffnet : Therapeuten: „Wir arbeiten weiter“

Praxen bleiben auch in Mettmann geöffnet

Mettmann Das wissen viele nicht: Trotz Corona sind Praxen von Heilberufen geöffnet – auch die von Ergotherapeutin Uta Bartel.

Auch die Heilmittelerbringer – Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Podologen – melden sich jetzt zu Wort. „Unsere Verzweiflung wächst, da immer mehr Patienten ihre Behandlungstermine absagen und andere denken, wir haben zu“, berichtet Uta Bartel, die seit über 20 Jahren eine Praxis für Ergotherapie in Mettmann führt. Die Existenz vieler Praxen sei gefährdet, weiß sie auch von ihren Berufskollegen. „In der letzten Woche ist der Umsatz um rund 50 Prozent zurückgegangen. In Altenheime können wir jetzt nicht mehr gehen, auch Kooperationen mit heilpädagogischen Kindergärten fallen weg.“

Sie selbst habe in langen Jahren Rücklagen gebildet. „Eine Kollegin, die noch nicht lange niedergelassen ist, sagte mir aber, mehr als zwei oder drei Monate könne sie das nicht durchhalten.“ Wenn Praxen schließen müssten, könne das auf die Dauer auch in Mettmann zu Versorgungsproblemen führen. „Und das schadet am Ende den Patienten.“