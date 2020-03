Studium geht komplett online : Hochschule garantiert Studium ohne Ausfälle

Professor Andreas Brandt ist Volkswirt und Leiter der FHDW in Mettmann. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Mettmann An der privaten FHDW in Mettmann können die Studierenden trotz Corona ihr Studium fortsetzen, betont ihr Leiter.

Herr Brandt, andere Universitäten mussten in Zeiten von Corona komplett schließen. Wie schaffen Sie es, dass das Studium an der FHDW trotzdem weitergehen kann?

Brandt Unsere Hochschule bietet bereits seit 15 Jahren die Möglichkeit zum E-Learning an. Das bedeutet, dass Studierende zum Beispiel Kursinhalte und Lernmaterial online finden oder dort auch Veranstaltungen besuchen können.

Leiter Bevor Andreas Brandt 2012 die Leitung der FHDW übernommen hat, war der Volkswirt als Dozent an der Hochschule in Mettmann und Bergisch Gladbach tätig.

Studiengänge An der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Mettmann können Studierende zwei duale Studiengänge mit verschiedenen Spezifizierungen studieren. Außerdem werden vier berufsbegleitende Studiengänge angeboten.

Brandt Wir verwenden dafür mit Microsoft-Teams eine eigene Plattform, auf der alle Studierende sowohl ihr eigenes Mailfach, Officeprogramme und auch Lernräume haben. Im Moment sieht es dann so aus, dass sich die Studierenden in ihre Kurse – ähnlich wie bei einem Skype-Meeting – einwählen können.

Brandt In der Regel nicht. Ich kann als Dozent vorab mit einem Tool virtuelle Gruppenarbeitsräume erschaffen, teile dann die Studierenden in kleine Gruppen ein, und sie versammeln sich dann dort zu Viert oder Sechst. Im Anschluss stellt einer aus der Gruppe die Ergebnisse vor. Auch Referate sind möglich, da man durch Bildschirmfreigabe vor allen anderen eine Präsentation halten kann. Das ist wirklich praktisch.

Brandt Durchweg positiv. In der Regel können die jungen Studierenden sehr gut mit Onlinetools umgehen. Unsere 50 Erstsemesterstudierenden für das Sommersemester haben wir online in das System eingeführt und auch die Dozenten und Lehrbeauftragten wurden alle intensiv geschult. Die meisten sind sehr froh, dass der Studienbetrieb weiter läuft. So haben sie die Chance, fristgerecht ihren Abschluss zu schaffen – und das ohne Qualitätsverlust.