Wülfrath : Theater organisiert Malwettbewerb

Das Musical „Käptn Sharky“ feierte vor einem Jahr in der Kulturkathedrale Schlupkothen Premiere. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath (RP) Vor einem Jahr feiert das Theater Minestrone Premiere mit seinem Musical „Käptn Sharky“. Das nächste Stück, „Die kleine Hexe“, startet am 3. Oktober in der Schlupkothener Kathedrale. Denn hinter den Kulissen geht die Arbeit derzeit weiter, wie die Vorsitzende Sandra Leidig Diekmann berichtet: „Wir versuchen zum ersten Mal, eine Probe online zu gestalten, an den Kulissen, Masken, Requisiten und Kostümen weiter zu Hause zu arbeiten.

