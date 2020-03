Corona-Ticker : Lieferdienste und mehr

Lieferdienste Wie viele andere Organisationen ruft jetzt auch die Erkrather CDU dazu auf, die lokalen Händler in der Corona-Krise zu unterstützen. Sie verweist unter anderem auf die Lieferdienste, die einige Erkrather Gastronomen jetzt anbieten, zum Beispiel:

Online spenden Menschen in der Einen Welt und im Heiligen Land brauchen unsere Hilfe, auch wenn Gottesdienste und Kollekten ausfallen, appelliert Ulrike Platzhoff, Gemeindereferentin in St. Maximin in Wülfrath. Für das Heilige Land kann man online spenden: www.dvhl.de/palmsonntagskollekteOder überweisen: Deutscher Verein vom Heiligen Lande / Pax-Bank IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10 Stichwort: Spende zu Palmsonntag. Für Misereor kann man über www.misereor.de/spenden/spendenformularoder spenden überweisen: Misereor, IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10, Pax-Bank Aachen, oder die in den Kirchen ausliegenden Spendentütchen nutzen und in den Briefkasten am Pfarrhaus Goethestr. 75 oder in den Briefkasten von Diakon Anhut in Düssel legen.